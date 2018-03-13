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'den acı haber! 1 asker şehit oldu

bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir asker şehit oldu

Afrinden acı haber! 1 asker şehit oldu

kapsamında bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında bir askerin şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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  • 13 Mart 2018, Salı 21:06
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