Deh'jet'
Onlar 8 yakın arkadaştı. Mina’nın bekarlığa veda partisi için Dubai’de toplanmıştı. Ancak dönüşte düşen jet geride paramparça 11 hikaye bıraktı... Kimisi evlilik hazırlığı yaparken kimisi de karnındaki bebeğiyle İran’ın Helen Dağı’nda hayata gözlerini kapadı... Dünyalar güzeli bu yüreklerin parçalanmış bedenleri ise güçlükle kaza yerinden çıkartıldı...
17 NİSAN'DA EVLENECEKTİ
Mina Başaran: Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mina Başaran, 17 Nisan'da işadamı Murat Gezer ile evlenecekti. Düğün öncesinde 'bekarlığa veda partisi' için ailesine ait jetle Dubai'ye gitmişti.
ZEYNEP DÜĞÜNÜNÜ GÖREMEDİ
Zeynep Coşkun (28): Bursa'nın tanınmış işadamlarından Orhan Coşkun'un kızıydı. Komşusunun oğlu Arda Efe ile nişanlanmıştı. 12 Mayıs'ta evlenmeye hazırlanan çiftin mutluğu uçak kazasıyla hüzne dönüştü.
İKİ AYLIK HAMİLEYDİ
Jasmin Baruh Siloni: Moris Siloni ile evliydi. Kendisine ait "Baguette Jewellery" adlı bir mücevher firması vardı. Dubai'ye gitmeden çok kısa süre önce 2 aylık hamile olduğunu öğrenmişti.
3 AY SONRA NİKAHI VARDI
Ayşe And: New York Ackerman Institute mezunuydu ve klinik psikologdu, Nişanlısıyla 3 ay sonra İstanbul'da evlenecekti
BEBEĞİ ÖKSÜZ KALDI
Sinem Akay: Eğitimini moda alanında tamamlayan Sinem, "Casa di Denim" adlı kendi takı markasını kurmuştu. Bekardı.
Burcu Gündoğar Urfalı: Önce İTÜ'de sonra da Fashion Institute of Technology New York'ta moda eğitimi almıştı. Kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapıyordu.
Liana Hananel: "Lily and Rose" adlı mayo firmasının sahibiydi. 8 aylık bir çocuğu vardı.
Aslı İzmirli: Mücevher tasarımcısı olan İzmirli'nin "Gia Jewels" adlı bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli, kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.
KARDEŞİNİN YERİNE...
Kabin Memuru Eda Uslu: Uçuşa kendisi gibi aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapan kız kardeşi Ela'nın yerine gitmişti. Düşen uçakta normalde Ela görevliydi ancak ancak son dakika çıkan bir işi nedeniyle bu uçuşa ablası Eda gitti. Kardeş Uslu, acı haber sonrası hastaneye kaldırıldı. Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan Pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
KAPIDA AMBULANS BEKLETİLDİ
Hüseyin-Beril Başaran ile kızları Mina ve oğulları Can'dan geriye bu fotoğraf kaldı. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti. Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi.
UÇUŞ ÖNCESİ SON KARE
Mina ve arkadaşları, Dubai yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaşmıştı.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazazedelerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, işadamı Hüseyin Başaran'a, kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti.
BERİL GEBEŞ
MELİKE KUVVET
FETÖ HAYATINI KARARTMIŞTI
Pilot Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri'nde de görev yaparken FETÖ'nün kumpasına maruz kalmıştı. "Pavyonda şarkı söylüyor" yalanıyla ordudan atılmıştı. FETÖ'cüler tutuklanınca Melike buna çok sevinmişti. Mayıs ayında binbaşı rütbesiyle yeniden helikopterine binecekti... Ama olmadı. Kuvvet'in 10 gün önce annesini görmek için memleketi Konya'ya gittiği belirtildi. Pilot Beril Gebeş ise THY'den emekli babası kaptan pilot Mehmet Vasıf Gebeş gibi o da gökyüzü tutkusunun peşinden gitti. Bir arkadaşına "Bıraksalar 24 saat uçarım" demişti.
SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Kaza herkesi şok etti. Ünlü isimler yakın arkadaşları için şu mesajları verdi:
Mina Somer: Sözün bittiği yerdeyiz.
İdil Fırat: Ah Sinemim.... Ne hayallerimiz vardı daha birlikte, neler neler yaşayacaktık...
Yolanthe Cabau: Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazası sonucu vefatı için söylenecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum.
Işıl Reçber: Sahver ablamın biricik gelini Mina, gülen yüzü hiiç gözümün önünden gitmeyecek olan Sinemcim... Çok büyük acı çook...
ÇİRKİN YORUMLARA TEPKİ
Uçak kazasıyla ilgili yapılan korkunç yorumlara herkes tepki gösterdi.
Can Yılmaz: Sosyal medyada yazılanlara bakınca anlaşılıyor ki, çürümüşüz biz, acınacak haldeyiz...
Hande Doğandemir: Öyle yorumlar okudum ki insanlığımdan utandım. Böyle acı bir olayda bile nasıl bu kadar acımasız, vicdansız ve kalpsiz olabilirsiniz...
Yeşim Salkım: Dün düşen uçakta kızımın ilkokul ve ortaokul arkadaşları vardı. İnsanlığın bitişini yapılan yorumları okuyunca bir kere daha anladım.
KADINLARA MESAJ
Mina Başaran bir derginin Mart sayısında verdiği röportajda kadınlara seslenmişti: Kendi ayaklarınız üzerinde durun.
Zeynep Coşkun, 12 Mayıs'ta biricik aşkı Arda ile evlenecekti... Ama olmadı... Kaza bu mutluluğu da yıktı.
DÜNYA TARİHİNE GEÇEN KAZA
Havacılık uzmanları, uçaktaki mürettebat ve yolcuların hepsinin kadın olması nedeniyle kazanın dünya tarihine geçtiğini söyledi. "Özel jetteki herkes kadın. Böyle bir kaza ilk kez yaşandı"
Etiketler: Pilot Melike Kuvvet , Mina Başaran , Helen Dağı , kaza
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.