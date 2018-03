Başaran, 17 Nisan'da hayatının aşkı Murat Gezer ile nikah masasına oturacaktı... Bekarlığa veda partisini Dubai'de dünlemek için plan yaptı. Yanına çok sevdiği 8 arkadaşını alıp babası Hüseyin Başaran'ın özel uçağı ile yola çıktı. Ancak dönüş yolunda dehşet yaşandı. TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jet, İran'ın Helen Dağı 'na çakıldı. 11 cesedin tamanına ulaşıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan olay yerine giden 7 kişilik ekip inceleme başlattı. Bakanlık "Adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecek. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecek" bilgisini paylaştı. Uçakta yaşamını yitiren 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kadından geriye ise yürek burkan hikâyeleri kaldı.Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mina Başaran , 17 Nisan'da işadamı Murat Gezer ile evlenecekti. Düğün öncesinde 'bekarlığa veda partisi' için ailesine ait jetle Dubai'ye gitmişti.Bursa'nın tanınmış işadamlarından Orhan Coşkun'un kızıydı. Komşusunun oğlu Arda Efe ile nişanlanmıştı. 12 Mayıs'ta evlenmeye hazırlanan çiftin mutluğu uçak kazasıyla hüzne dönüştü.Moris Siloni ile evliydi. Kendisine ait "Baguette Jewellery" adlı bir mücevher firması vardı. Dubai'ye gitmeden çok kısa süre önce 2 aylık hamile olduğunu öğrenmişti.New York Ackerman Institute mezunuydu ve klinik psikologdu, Nişanlısıyla 3 ay sonra İstanbul'da evlenecektiEğitimini moda alanında tamamlayan Sinem, "Casa di Denim" adlı kendi takı markasını kurmuştu. Bekardı.Önce İTÜ'de sonra da Fashion Institute of Technology New York'ta moda eğitimi almıştı. Kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapıyordu."Lily and Rose" adlı mayo firmasının sahibiydi. 8 aylık bir çocuğu vardı.Mücevher tasarımcısı olan İzmirli'nin "Gia Jewels" adlı bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli, kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.Kabin Memuru Eda Uslu: Uçuşa kendisi gibi aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapan kız kardeşi Ela'nın yerine gitmişti. Düşen uçakta normalde Ela görevliydi ancak ancak son dakika çıkan bir işi nedeniyle bu uçuşa ablası Eda gitti. Kardeş Uslu, acı haber sonrası hastaneye kaldırıldı. Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan Pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.Hüseyin-Beril Başaran ile kızları Mina ve oğulları Can'dan geriye bu fotoğraf kaldı. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti. Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi.Mina ve arkadaşları, Dubai yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaşmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazazedelerin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, işadamı Hüseyin Başaran'a, kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti.Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri'nde de görev yaparken FETÖ'nün kumpasına maruz kalmıştı. "Pavyonda şarkı söylüyor" yalanıyla ordudan atılmıştı. FETÖ'cüler tutuklanınca Melike buna çok sevinmişti. Mayıs ayında binbaşı rütbesiyle yeniden helikopterine binecekti... Ama olmadı. Kuvvet'in 10 gün önce annesini görmek için memleketi Konya'ya gittiği belirtildi.THY'den emekli babası kaptan pilot Mehmet Vasıf Gebeş gibi o da gökyüzü tutkusunun peşinden gitti. Bir arkadaşına "Bıraksalar 24 saat uçarım" demişti.herkesi şok etti. Ünlü isimler yakın arkadaşları için şu mesajları verdi:Mina Somer: Sözün bittiği yerdeyiz.Yolanthe Cabau: Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazası sonucu vefatı için söylenecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum.kazasıyla ilgili yapılan korkunç yorumlara herkes tepki gösterdi.Can Yılmaz: Sosyal medyada yazılanlara bakınca anlaşılıyor ki, çürümüşüz biz, acınacak haldeyiz...Yeşim Salkım: Dün düşen uçakta kızımın ilkokul ve ortaokul arkadaşları vardı. İnsanlığın bitişini yapılan yorumları okuyunca bir kere daha anladım.Mina Başaran bir derginin Mart sayısında verdiği röportajda kadınlara seslenmişti: Kendi ayaklarınız üzerinde durun.Zeynep Coşkun, 12 Mayıs'ta biricik aşkı Arda ile evlenecekti... Ama olmadı... Kaza bu mutluluğu da yıktı.Havacılık uzmanları, uçaktaki mürettebat ve yolcuların hepsinin kadın olması nedeniyle kazanın dünya tarihine geçtiğini söyledi. "Özel jetteki herkes kadın. Böyle bir kaza ilk kez yaşandı"