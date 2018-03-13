Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, PYD-YPG/PKK terör örgütünden kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında, bir güdümlü tanksavar füzesi, beş roketatar mühimmatı, iki ÇNRA mühimmatı, muhtelif hafif silah mühimmatı ve el yapımı patlayıcı malzemesi bulundu.