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ABD beslemesi 'ya ağır darbe

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Merkez'de ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir biksi makineli tüfeği, bir RPG-7 roketatar silahı, bir kalaşnikof piyade tüfeği ile çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, PYD-YPG/ terör örgütünden kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında, bir güdümlü tanksavar füzesi, beş roketatar mühimmatı, iki ÇNRA mühimmatı, muhtelif hafif silah mühimmatı ve el yapımı patlayıcı malzemesi bulundu.

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  • 13 Mart 2018, Salı 17:19
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