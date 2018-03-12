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Teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri durdu

-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Tramvayla seyahat edecek yolculara, İETT otobüsleriyle hizmet veriliyor

Teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri durdu

-Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde teknik arıza meydana geldiği belirtildi.



Arıza nedeniyle seferlerin durduğu aktarılan açıklamada, yolcuların İETT'den talep edilen otobüslerle taşınacağı kaydedildi.


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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 21:44
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