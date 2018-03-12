;
Yol Durumu
  1. Evlat harekatı
  2. Yüzü 'Ekşi'di

'ya elden bir nota verildi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bozdağ, 'daki ırkçı saldırılardan dolayı nota verildiğini açıkladı.

Almanyaya elden bir nota verildi

Başbakan Yardımcısı ve , Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bozdağ 'da camilere ve Türklere yapılan saldırılardan dolayı Almanya'ya nota verildiğini açıkladı.

Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • 12 Mart 2018, Pazartesi 21:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar