Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bozdağ Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılardan dolayı Almanya'ya nota verildiğini açıkladı.



Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir" dedi.