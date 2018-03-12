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'de PÖH'ler Afrin'e uğurlandı

Afrin'deki operasyona katılmak üzere Polis leri yola çıktı. Törende bir polis yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.

Rizede PÖHler Afrine uğurlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için bugün 'den 22 kişilik bir Afrin'e uğurlandı.



BEBEĞİYLE VEDALAŞTI
Güneysu ilçesindeki Şube Müdürlüğünde yapılan törende kurban kesilerek, dualar edildi. Törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, beraberindeki protokol üyeleri, il genelinden gelen vatandaşlar ve çok sayıda polis yakını katıldı. Törende bir polis yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.


"YOLLARI AÇIK OLSUN"
Vali Bektaş yaptığı konuşmada, "Gönlümüzün, kalbimizin bir tarafında Afrin diye atan bir damar var. Hiçbir organizasyon olmadan bu kadar insan Afrin'e bir kısım arkadaşımızı uğurlayacağımızı duyup buraya geldi. Bizim ülkemiz, bizim milletimiz farklıdır. Onun için herkesin gözünün korktuğu olaylarda biz başarılı oluyoruz. Zor bir coğrafyada yıllardır devam eden bir kurguyu aşarak adım adım hedefe doğru ilerliyoruz. Yolları açık olsun, ayakları taşa değmesin" dedi.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 22:32
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