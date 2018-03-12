Rize'de PÖH'ler Afrin'e uğurlandı
Afrin'deki operasyona katılmak üzere Polis Özel Harekat timleri yola çıktı. Törende bir polis yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.
BEBEĞİYLE VEDALAŞTI
Güneysu ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yapılan törende kurban kesilerek, dualar edildi. Törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, beraberindeki protokol üyeleri, il genelinden gelen vatandaşlar ve çok sayıda polis yakını katıldı. Törende bir polis yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.
"YOLLARI AÇIK OLSUN"
Vali Bektaş yaptığı konuşmada, "Gönlümüzün, kalbimizin bir tarafında Afrin diye atan bir damar var. Hiçbir organizasyon olmadan bu kadar insan Afrin'e bir kısım arkadaşımızı uğurlayacağımızı duyup buraya geldi. Bizim ülkemiz, bizim milletimiz farklıdır. Onun için herkesin gözünün korktuğu olaylarda biz başarılı oluyoruz. Zor bir coğrafyada yıllardır devam eden bir kurguyu aşarak adım adım hedefe doğru ilerliyoruz. Yolları açık olsun, ayakları taşa değmesin" dedi.
Etiketler: Rize , özel harekat , TİM , Recep Tayyip Erdoğan
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