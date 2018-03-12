Tacizci kadın!

Servis hostesi F.H., gönlünü görevli olduğu okulun müdürü M.C.’ye kaptırdı! “Seni çok özlüyorum” gibi taciz mesajları attı. Durumdan bunalan eğitimcinin şikayeti üzerine hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı...
İstanbul'da bir servis hostesi hakkında, okul müdürünü taciz ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Şaşkınlık yaratan olay 2016 yılında yaşandı. 40yaşındaki evli servis hostesi F.H.,Zeytinburnu'daki özel okulun evli müdürü 51yaşındaki M.C.'ye ilgi duymaya başladı. İşle ilgili durumları görüşmek için müdürün cep telefonu numarasını aldı. F.H.'nin ilgisinden haberdar olan müdür, şahitlerle birlikte bir araya geldiği kadını uyardı. Ardından okula girmesini yasakladı. Ancak hostes, uyarılara aldırmadı. "Seni seviyorum, seni hep seveceğim, çok özlüyorum, uzakta olsak da hep seni düşünüyorum"- diyerek müdüre aşk mesajları atmaya başladı. Durumdan oldukça bunalan M.C., soluğu savcılıkta aldı. Şikayet üzerine hostes F.H. hakkında taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İfade veren müdür, "Sanıkla iş ilişkisi dışında herhangi bir ilişkim yoktur. Mesajların hiçbirine cevap vermedim" ifadesini kullandı.
"EKMEĞİMLE OYNADINIZ!" Hostes ise iddiaları yalanladı. "Engelli öğrencilere davranışı çok hoş ve güzeldi. 'Sizi babama benzetiyorum,öğrencilere ve çevreye yaklaşımınızçok babacan ben sizi, buhareketlerinizi çok beğeniyorum' derdim. 'Niçin böyle bir şey yaptınız' dedim. 'Ben engelli annesiyim biliyorsunuz başka işte çalışamıyorum. Ekmeğimle neden oynadınız' mesajları attım" savunmasını yaptı. Mahkeme,duruşmanın ertelenmesi kararınıaldı.
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