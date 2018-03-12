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İkinci Afrin'e!

Terör destekçisi teröristlere yardımda sınır tanımadı. Terör örgütü /'ye yığınla silah yardımı yapan ABD, şimdi de Afrin'de 'a benzeyen bir yapı inşa ediyor!

İkinci Pentagon Afrine!
'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı terör sevicileri rahatsız etti. Başta olmak üzere çoğu Batı ülkesi harekata karşı çıkarken Türkiye hiçbirini dinlemeyerek şanlı yürüyüşüne devam etti.

Terörün ağababası ABD, tüm dünyanın gözü önünde teöristlere tırlarla mühimmat yardımında bulundu. Türk ordusu karşısında yaptığı yardımların faydasız olduğunu anlayan ve her geçen gün teröristlerle beraber umudunu yitiren ABD, son olarak Afrin'e 'a benzer bir yapı inşa etmeye başladı.

TERÖRİSTLERE 550 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
ABD (Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında sözde ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan /'ya eğit-donat için 300 milyon, "DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı. ABD 2018 yılı bütçesinde, 'ye 5 bin AK-47 sevk edileceğini açıklamıştı.
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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 01:22
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