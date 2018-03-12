Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı terör sevicileri rahatsız etti. Başta ABD olmak üzere çoğu Batı ülkesi harekata karşı çıkarken Türkiye hiçbirini dinlemeyerek şanlı yürüyüşüne devam etti.
Terörün ağababası ABD, tüm dünyanın gözü önünde teöristlere tırlarla mühimmat yardımında bulundu. Türk ordusu karşısında yaptığı yardımların faydasız olduğunu anlayan ve her geçen gün teröristlerle beraber umudunu yitiren ABD, son olarak Afrin'e Pentagon'a benzer bir yapı inşa etmeye başladı.
TERÖRİSTLERE 550 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında sözde DEAŞ ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, "DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı. ABD 2018 yılı bütçesinde, YPG'ye 5 bin AK-47 sevk edileceğini açıklamıştı.
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