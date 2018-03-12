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Şaşkın bakkal

’de zehirlenen Rus ajan Skripal’ın sürekli alışveriş yaptığı bakkal Türk çıktı. Bir anda dünya medyasının ilgi odağı olan “Onunla baba-kız gibiydik. Ajan olduğunu öğrenince çok şaşırdım” dedi

Şaşkın bakkal
İngiltere'de uğradığı düşünülen kimyasal saldırıyla dünya gündemine oturan eski Rus ajanı Sergey Skripal ile operasyonlar devam ediyor. Soruştarmada Skripal'ın evi ve çevresi, son görüldüğü alışveriş merkezi, kızıyla yemek yediği restoran, ajan ve kızını taşıyan ambulanslar, bölgeye ilk giden polis araçları tamamen karantinaya alındı. Rus ajanın kızıyla yemek yediği restoran Zizzi'de ise Skripal'ı zehirleyen kimyasal maddeye rastlandı.



ŞANS OYUNLARI OYNARDI
Bu arada Skripal, sürekli müşterisi olduğu 'ü de gündeme taşıdı. Rus ajanın sürekli alışveriş yaptığı marketi işleten ve bir anda dünya medyasının gündemine oturan Ebru Öztürk, Skripal ile ilgili şöyle konuştu:



"Uzun süredir müşterimdi. Son 10 yıldır bekar bir anne olarak yaşıyorum. O da yakın zamanda eşini ve oğlunu kaybetmişti. Bu nedenle aramızda bir baba-kız ilişkisi gelişmişti. Haberi duyunca şok oldum. 5 yaşındaki kızım Asya ile ilgilenirdi. Ona birkaç kez harçlık bile verdi." Skripal'in eski bir casus olduğuna inanmakta güçlük çektiğini dile getiren Öztürk, "Emekliye ayrılmış, kabuğuna çekilmiş, mutlu olmaya çalışan bir yönetici olabileceğini düşünmüştüm" dedi. Skripal'in dükkanında düzenli olarak da oynadığını anlatan Öztürk, zaman zaman ikramiye de kazandığını ve ödemesini yaptığı 4 sterlinlik son şans oyunu kuponunu da dükkanında muhafaza ettiğini söyledi.


180 asker ve 250 terörle mücadele polisinin görev aldığı soruşturmada Skirpal'ı taşıyan ambulans da karantinaya alındı.
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