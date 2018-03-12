Şaşkın bakkal
İngiltere’de zehirlenen Rus ajan Skripal’ın sürekli alışveriş yaptığı bakkal Türk çıktı. Bir anda dünya medyasının ilgi odağı olan Ebru Öztürk “Onunla baba-kız gibiydik. Ajan olduğunu öğrenince çok şaşırdım” dedi
ŞANS OYUNLARI OYNARDI
Bu arada Skripal, sürekli müşterisi olduğu Ebru Öztürk'ü de gündeme taşıdı. Rus ajanın sürekli alışveriş yaptığı marketi işleten ve bir anda dünya medyasının gündemine oturan Ebru Öztürk, Skripal ile ilgili şöyle konuştu:
"Uzun süredir müşterimdi. Son 10 yıldır bekar bir anne olarak yaşıyorum. O da yakın zamanda eşini ve oğlunu kaybetmişti. Bu nedenle aramızda bir baba-kız ilişkisi gelişmişti. Haberi duyunca şok oldum. 5 yaşındaki kızım Asya ile ilgilenirdi. Ona birkaç kez harçlık bile verdi." Skripal'in eski bir casus olduğuna inanmakta güçlük çektiğini dile getiren Öztürk, "Emekliye ayrılmış, kabuğuna çekilmiş, mutlu olmaya çalışan bir yönetici olabileceğini düşünmüştüm" dedi. Skripal'in dükkanında düzenli olarak şans oyunları da oynadığını anlatan Öztürk, zaman zaman ikramiye de kazandığını ve ödemesini yaptığı 4 sterlinlik son şans oyunu kuponunu da dükkanında muhafaza ettiğini söyledi.
180 asker ve 250 terörle mücadele polisinin görev aldığı soruşturmada Skirpal'ı taşıyan ambulans da karantinaya alındı.
Etiketler: Ebru Öztürk , İngiltere , Şans oyunları
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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