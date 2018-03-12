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Erdoğan, "" belgeselinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "" belgesinin ilk gösterimini izledi

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 23:37
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