Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin galasına katıldı.
Erdoğan, "Gurbet Kuşları" belgeselinin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin ilk gösterimini izledi
Etiketler: Hasan Celal Güzel , Recep Tayyip Erdoğan , Gurbet Kuşları , İsmail Kahraman , Binali Yıldırım , AK Parti , 12 Eylül , 28 Şubat , TRT , TBMM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.