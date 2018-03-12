;
Yol Durumu
  1. Dini Alanda Geçmişin Mirası
  2. 'Pis'park!

boş!

Esenyurt’ta makine mühendisi Cafer Nahırcıoğlu, boş bir arazide çenesine dayadığı tüfekle canına kıydı. nedeni araştırılıyor

Hayat boş!
Makine mühendisi etti. Olay Esenyurt'ta dün meydana geldi. Yaya olarak boş bir araziye giden makine mühendisi 47 yaşındaki Cafer Nahırcıoğlu, bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği çenesine dayadı. Daha sonra tetiğe bastı. Hayatına son verdi. Silah sesini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemede bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından mühendisin cansız bedeni Kurumu'na kaldırıldı. Mühendis Nahırcıoğlu'nun neden intihar ettiği araştırılıyor.

Barış SÖZAL
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar