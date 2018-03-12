Hayat boş!

Makine mühendisi intihar etti. Olay İstanbul Esenyurt'ta dün meydana geldi. Yaya olarak boş bir araziye giden makine mühendisi 47 yaşındaki Cafer Nahırcıoğlu, bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği çenesine dayadı. Daha sonra tetiğe bastı.Hayatına son verdi. Silah sesini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çevre güvenliğini alarak incelemede bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından mühendisin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. MühendisNahırcıoğlu'nun neden intiharettiği araştırılıyor.
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