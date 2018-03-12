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'da : 1 şehit

Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan da ilk belirlemelere göre 1 ağır yaralandı.

Ağrıda çatışma: 1 şehit

'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen da 1 şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ilçeye bağlı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt'tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 18:26
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