İran'da düşen Challanger 604 tipi uçağın kokpit ekibinin Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yaptığı son konuşmaları ortaya çıktı. Pilot ile kule görevlileri arasında geçen konuşmalarda da pilotun yerde ve kalkışta kule ile konuşmaları duyuluyor. Kalkıştan önce İstanbul kule'ye son kez "günaydın" diyen pilot havalandığında da tırmanışta irtifa bilgisi veriyor.
Düşen Türk uçağının kokpit ekibinin İstanbul'daki son konuşmaları ortaya çıktı
Dün İran'da düşen ve İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyan uçağa ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Uçağın kokpit ekibinin İstanbul'dan kalkış gerçekleşmeden önce İstanbul Kule'yle konuşmaları ortaya çıktı.
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