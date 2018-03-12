

İran'da düşen Challanger 604 tipi uçağın kokpit ekibinin Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yaptığı son konuşmaları ortaya çıktı. Pilot ile kule görevlileri arasında geçen konuşmalarda da pilotun yerde ve kalkışta kule ile konuşmaları duyuluyor. Kalkıştan önce İstanbul kule'ye son kez "günaydın" diyen pilot havalandığında da tırmanışta irtifa bilgisi veriyor.