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Düşen Türk uçağının kokpit ekibinin 'daki son konuşmaları ortaya çıktı

Dün 'da düşen ve İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyan uçağa ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Uçağın kokpit ekibinin 'dan kalkış gerçekleşmeden önce 'yle konuşmaları ortaya çıktı.


'da düşen Challanger 604 tipi uçağın kokpit ekibinin Hava ile yaptığı son konuşmaları ortaya çıktı. Pilot ile kule görevlileri arasında geçen konuşmalarda da pilotun yerde ve kalkışta kule ile konuşmaları duyuluyor. Kalkıştan önce kule'ye son kez "günaydın" diyen pilot havalandığında da tırmanışta irtifa bilgisi veriyor.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 17:27
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