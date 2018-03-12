Erdoğan'ın bozkurt hareketi CHP'ye battı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de halka hitap ederken Bozkurt işareti yapması başta CHP'li siyasilere battı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bozkurt işaretini unutarak Erdoğan'ı eleştirmeye kalktı.
CHP'LİLER KENDİ PARTİlLERİNDEN HABERSİZ
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasını samimiyetsizlikle eleştiren Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı bozkurt işareti için 'Ülkücüler bu numaraları yutmaz' dedi. Özel'in bu açıklamalarına, "CHP'liler kendi partilerinden habersiz" yorumu yapıldı.
MUHASEBECİ KENAN DEVREDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bozkurt hareketi, DEAŞ'ın Musul Konsolosluğumuza yaptığı baskında Başkonsolos olmasına rağmen korkudan kendisini 'Muhasebeci Kenan' olarak tanıtan Öztürk Yılmaza da battı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da tıpkı Özel gibi Kılıçdaroğlu'nun da bozkurt işaretini yaptığından habersiz açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Sayın Bahçeli'den de rabia işareti bekleniyor" diyerek komik duruma düştü.
Etiketler: Özgür Özel , Recep Tayyip Erdoğan , CHP , Öztürk Yılmaz , Mersin , DEAŞ
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