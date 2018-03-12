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Erdoğan'ın bozkurt hareketi 'ye battı

Cumhurbaşkanı 'ın 'de halka hitap ederken Bozkurt işareti yapması başta 'li siyasilere battı! Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bozkurt işaretini unutarak Erdoğan'ı eleştirmeye kalktı.

Erdoğanın bozkurt hareketi CHPye battı
Cumhurbaşkanı , 'de halka hitap ederken 'Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan' dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'Rabia' işaretiyle devam etti. Erdoğan'ın bozkurt işareti yapması başta 'li 'e battı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun da aynı hareketi yaptığını unutarak Erdoğan'ı eleştirmeye kalktı.



CHP'LİLER KENDİ PARTİlLERİNDEN HABERSİZ
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasını samimiyetsizlikle eleştiren Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı bozkurt işareti için 'Ülkücüler bu numaraları yutmaz' dedi. Özel'in bu açıklamalarına, "CHP'liler kendi partilerinden habersiz" yorumu yapıldı.

MUHASEBECİ KENAN DEVREDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bozkurt hareketi, 'ın Musul Konsolosluğumuza yaptığı baskında Başkonsolos olmasına rağmen korkudan kendisini 'Muhasebeci Kenan' olarak tanıtan a da battı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da tıpkı Özel gibi Kılıçdaroğlu'nun da bozkurt işaretini yaptığından habersiz açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Sayın Bahçeli'den de rabia işareti bekleniyor" diyerek komik duruma düştü.
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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 18:40
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