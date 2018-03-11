TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'ndan son durum... Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Harekatta 51. güne girilirken Afrin merkezine sadece 4 kilometre kaldı. Afrin kent merkezi göründü.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3291
20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 175 bölge teröristlerden temizlendi, 3291 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki terör mevzileri uçaklarla vurulmaya devam ediyor.
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pkk 4 bin terorist kaybetti ve afrin alinana kadar bu 8 bin olacak. dunyadaki aptal bir komutan bile boyle kayip verilen bir savasi kazanmayacagini bilir. pkk neden savasa devam ediyor o halde. CUNKU PKK LI KOMUTANLARI DESTEKLEYEN GUCLER OYLE ISTIYOR. bu gucler, suriyede olen bir milyon insan icin acimazlarken zannedilmesinki pkk lilar olunce aciyacaklar.
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