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Yol Durumu
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'liler şimdi de bunu yaptı

Afrin'de iyice köşeye sıkışan 'liler son çare olarak Avrupa'da yasa dışı gösteriler düzenlemeye başladı.

YPGliler şimdi de bunu yaptı

Terör örgütü /'nın Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 51. gününde başarılı bir şekilde devam ediyor. Afrin'de Mehmetçik ve temizliğe devam ederken terör yandaşları da boş durmuyor. YPG/ PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor.

TERÖR YANDAŞLARI AVRUPA'DA YARDIM DİLENİYOR
Almanya Berlin'de, PKK/ terör örgütü destekçileri sokaklara çıktı. Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı. Gösterilere müdahale etmeyen Alman polisi, terör propagandası yapılmasına göz yumuyor. 'cüler de PKK'ya açık destek veriyor.

ELEBAŞINDAN İŞGAL ÇAĞRISI
YPG/PKK elebaşlarından Hediye Yusuf "Afrin'de durum ağırlaşıyor" diyerek, "Bütün halkımız bulundukları her yerde alanlara çıkarak, Türk ve Rus kurumlarına yürüyüp kararlı eylemler yapmalılar. Bütün Rus ve Türk Elçilik & Konsoloslukları işgal edilmeli" şeklinde provokasyon çağrısı yaptı.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 10:19
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ohkl ohkl

ya artık bunlar adını soyadını değiştirsin bunlar Müslüman değil Müslüman Müslümana düşmanlık yapmaz hidi jozef olarak değiştirsin pislik ezik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.03.2018 11:58
ihpus ihpus

Lan şerefsiz hainler yanı dibinizdeki ABD sizi kurtaramadı ,avrupaya boş yere umut bağlamayaın..Pkk/pyd'nin son kullanma tarihi Afrin'den sonra bitecek !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.03.2018 10:56
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