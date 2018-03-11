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O hakim feci şekilde hayatını kaybetti

Antalya'da kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davanın başkanlığını yapan emekli hakim , motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

O hakim feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara 11. Başkanıyken emekliye ayrılan 'e (74) Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken Mustafa Boztepe'nin (25) kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karadeniz ile sürücü Boztepe yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Karadeniz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


ÇOK KRİTİK DAVALARA BAKIYORDU
Karadeniz'in, Sivas olayları, Danıştay saldırısı, Hizbullah ana davası, çeşitli suikast davaları gibi birçok dosyaya baktığı öğrenildi.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 09:38
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