Sarı bela tam gaz!

İstanbul'un trafik çilesine taksiciler de eklendi. Yolculara kaba davranan, yasak olmasına rağmen sigara içen, taciz eden taksi şoförleri vatandaşı canından bezdirdi. Binlerce kişi, sağladığı hizmet kalitesinden dolayı özel bir taksi kiralama şirketi olan UBER'e yöneldi. Bu durum bile taksici şiddetini durdurmaya yetmedi. Korkunç olay geçtiğimiz gün İstanbul Şişli'de meydana geldi. UBER şoförü İrfan Er, gece 01.30 saatlerinde Harbiye'den yolcu aldı.



BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Bu sırada yanına gelen bir taksinin saldırısıyla şoka uğradı. Aracından bıçakla inen taksi şoförü, önce Er'in üzerine sürmeye çalıştı. Şoförün kapıyı açmaması üzerine elinde bıçakla aracı çizdi ve lastikleri patlattı. Yolcuların büyük panik yaşaması üzerine şoför Er, gaza bastı. Olay yerinden uzaklaştı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Er, "Kendi canımızı geçtik, müşterilerimizin can güvenliğini sağlamakta güçlük çekiyoruz" diyerek dert yandı. "Bana 'hırsızlar, şerefsizler' ve ağza alınmayacak küfürler etti. Ben de kendisine, aracımda kadınların olduğunu ve susmasını söyledim. Yoluma devam ettim. Ancak beni takip etmeye başladı. Yol boyunca önümü kesmeye çalıştı" açıklamasını yaptı.



PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM



Olayın ardından yolcularını istedikleri yere bıraktığını, daha sonra da karakola gidip taksiciden şikayetçi olduğunu söyleyen şoför İrfan Er, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İstanbul'da biz artık taksici teröründen bıktık. Müşterilerimizi bile taciz etmeye başladılar. Bir bıçakla taksicinin ne işi olabilir. Can ve mal güvenliğimiz yok. İstanbul Emniyeti'nden bu konuda acil yardım bekliyoruz..."