İlk etabı 29 Ekim 2018 yılında açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde 80'i tamamlanan ve biniş bankoları montajları da başlayan havalimanı faaliyete girdiğinde başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise tam kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Yeni havalimanı 51 ili geride bıraktı
Etiketler: İstanbul Yeni Havalimanı , Atatürk Havalimanı , istihdam
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