;
Yol Durumu
  1. İstanbul'da yoğun sis! Vapur seferleri iptal

Yeni havalimanı 51 ili geride bıraktı

İlk etabı 29 Ekim 2018 yılında açılacak 'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde 80'i tamamlanan ve biniş bankoları montajları da başlayan havalimanı faaliyete girdiğinde başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise tam kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye sağlayacak.

Etiketler: , ,
  • 11 Mart 2018, Pazar 09:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar