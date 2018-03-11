Fıkra gibi!

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde yaşayan ve karayollarından emekli 10 çocuk babası Hasan Saraç (90), Umre'ye gitmek istedi. 5 yılda bin 470 dolar biriktirdi. Birkaç gün önce ise bankaya yatırmak için yanına aldığı paralarla, çay ocağına gitti. Saraç, paraları arkadaşı Tayyar K.'ya verip, "280 dolarını ayır, gerisini TL'ye çevirip bankaya yatıracağım" dedi. Paraları sahte zanneden arkadaşı ise "Sobaya atıyım mı?" diye sordu. Dostunun şaka yaptığını zanneden Saraç'ta, "At" dedi. Bunun üzerine Tayyar K. dolarları yanan sobaya attı. Yaşadığı şoku atlatan Saraç ise hemen hamle yaparak elleri yanma pahasına paraları sobadan çıkardı. Paraların gerçek olduğunu söyleyince de herkes neye uğradığını şaşırdı.



'Sağlık olsun, üzülme'



Büyük üzüntü yaşayan yaşlı adam soluğu bankada aldı. Başına gelenleri anlattı. Görevliler ise yanan ve ısıya maruz kalan paraları kabul edemeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Saraç, ikinci şoku yaşadı. Arkadaşının paraların gerçek olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü belirten Saraç, "Samimi arkadaşım. Bende 'Sağlık olsun, üzülme' diye teselli etmeye çalıştım. Çünkü ortada kasıt yok. Banka, yanmadan kurtardıklarımızı da ısıya maruz kaldığı için, kabul etmedi. Parayı arkadaşımdan da isteyemem. Ekonomik durumu çok iyi değil. Yeniden biriktireceğim. Pasaportumu da almıştım" diyerek dert yandı.



Serkan KILINÇ