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Dikkat! Bunu yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz

Ustabaşı olarak çalıştığı mobilya imalathanesinde mesai arkadaşıyla kavga eden işçi, tazminatsız işten çıkarıldı.

Dikkat! Bunu yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz

Sakarya'daki bir mobilya atölyesinde ustabaşı olarak çalışan işçi, sözlü tartışma yaşadığı işçiyle kavga etti. Kavga sonrası devreye giren işveren, iş yerindeki huzuru bozduğu gerekçesiyle ustabaşıyı işten çıkardı.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 11:59
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