Sakarya'daki bir mobilya atölyesinde ustabaşı olarak çalışan işçi, sözlü tartışma yaşadığı işçiyle kavga etti. Kavga sonrası devreye giren işveren, iş yerindeki huzuru bozduğu gerekçesiyle ustabaşıyı işten çıkardı.
Dikkat! Bunu yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz
Ustabaşı olarak çalıştığı mobilya imalathanesinde mesai arkadaşıyla kavga eden işçi, tazminatsız işten çıkarıldı.
Etiketler: iş mahkemesi
- TSK ve ÖSO 8 stratejik noktayı daha ele geçirdi
- Afrin'de 6 stratejik bölge ele geçirildi
- Komandoların taktığı mavi berenin anlamı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.