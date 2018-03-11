Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinden TSK'ye ait üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine, dün ve bugün teröristlere yönelik hava harekatı düzenlenerek 18 hedef imha edildi.
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