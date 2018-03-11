Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri, "Eşek arısı" ve dedektör köpeklerle buldukları el yapımı patlayıcıları, helikopter drone'a taktıkları bakır aparat sayesinde üzerlerine fünye bırakarak, yaklaşmadan imha ediyor.
Terör örgütü PKK, başta menfez ve yol kenarları olmak üzere çeşitli bölgelere yerleştirerek, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlattığı el yapımı patlayıcılarla artık hain emeline ulaşamıyor.
"Eşek arısı" terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör operasyonlarında sıkça kullanılan 'Eşek arısı drone', dedektör köpekler ve helikopter dronelar terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi.
Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri, "Eşek arısı" ve dedektör köpeklerle buldukları el yapımı patlayıcıları, helikopter drone'a taktıkları bakır aparat sayesinde üzerlerine fünye bırakarak, yaklaşmadan imha ediyor.
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Çok güzel daima üretelim daima ARGE yapalım.
MH 370 Malaysia hava yollari ait düsürülen ve sözde kaybolan parcasi dahi bulunmiyan Ucakta Dört cinli vardi Besinci Ortaklari Rotschildlerdi 7 Milyar dolarlik Nano teknoloji Firmasinin sahipleriydiler.Sivrisinek büyüklugunde Drone yaptilar. Fakat Ortaklik sözlesmesinde Ortaklardan birine birsey olursa Tüm Haklar Diyer ortaklara kalacak diye bir sartname koydular. MH370 de bulunan Dört cinli Tahtali köye Tatile gidince Nano Tec ve tüm Bilgi Rotschildlere kaldi Peki bu Sivrisinek Droneler neler yapiyor diye sorarsaniz Hersey yapiyorlar Zehirli igne, Salgin hastalik yayma,Anahtar deliginden Gözetleme Akliniza gelen tüm Faliyetler Neyse ki Savunma sanayinde Nano Tec ve Yazilimda bizde iyi yoldayiz CHPKaKa hükümetde olsaydi Yaya teknolojisinde Cag atlardik Yürüyen Merdivenlerde Arkamizdan Sen tutamaz Onlar tutamaz kimse tutamazdi
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