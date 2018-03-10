Yunanistan Türkiye sınırında iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı

Alman ARD televizyonunda çalıştıklarını söyleyen biri 31 diğeri 33 yaşında 2 Alman gazeteci, Meriç bölgesinin Dimetoka kasabası yakınlarında "askeri yasak bölgeye"girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre Demoteka karakoluna getirilen 2 Alman gazeteci "Almanya'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye dönmek isteyen Türklerin, Meriç nehrinden geçişlerini görüntülemek amacıyla bölgeye geldiklerini" söylediler.





'İZİNSİZ ASKERİ YASAK BÖLGEYE GİRME' SUÇLAMASI

"İzinsiz askeri yasak bölgeye girmek" suçlamasıyla Dimetoka Savcılığı'na sevkedilecek 2 Alman gazeteci, izin almak için 16. Piyade Tümeni'ne başvurduklarını, ancak henüz cevap alamadıklarından, vakit kaybetmemek için çekimlere başladıklarını ileri sürdüler.

Öte yandan, geçen 1 Mart'ta 2 Yunan askerinin Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanmaları ve ardından tutuklanmaları üzerine, bundan böyle Yunan askerlerinin bölgede devriye görevine 2 yerine 7 kişi çıkmaları kararlaştırıldı.