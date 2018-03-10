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Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderesi beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.


TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.

  • 10 Mart 2018, Cumartesi 15:47
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