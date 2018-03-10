Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.
TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.