Erdoğan'dan Mersin'de bozkurt selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mersin'de, kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında daha önce dile getirdiği 'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, "Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Teröristlerden 3195'i bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilmişti. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Ve Afrin'e doğru ilerliyoruz" dedi.



"850 KİLOMETRE KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Erdoğan, şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız."





BOZKURT SELAMI

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında 'Bozkurt' işareti yapması dikkat çekti. AK Parti ve MHP seçimlere 'Cumhur İttifakı' ile girecek...

"SİZ KAÇACAKSINIZ, BİZ KOVALAYACAĞIZ"

Terörle mücadelenin süreceği mesajını veren Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız" diye konuştu.