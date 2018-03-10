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'de 'na koreografi sürprizi

Partisinin il kongresi için 'de bulunan 'a Mersin gençlik kolları teşkilatından koreografi sürprizi yapıldı. Gençler spor salonunda Dünya 5'ten büyüktür sloganının yer aldığı dev pankart açtı.

Mersinde Cumhurbaşkanına koreografi sürprizi

Partisinin il kongresi için 'de bulunan 'a Mersin gençlik kolları teşkilatından koreografi sürprizi yapıldı. Gençler spor salonunda Dünya 5'ten büyüktür sloganının yer aldığı dev pankart açtı.

il kongresi için Mersin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mersin gençlik kolları teşkilatı tarafından koreografi sürprizi yapıldı. Gençler tıklım tıklım dolan spor salonunda Cumhurbaşkanı'nın resminin ve "Dünya 5'ten büyüktür" sloganının yer aldığı dev pankart açtı.


ERDOĞAN'DAN KARŞILIK
Anlamlı sürprize karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür Mersin! Eyvallah" dedi.

İşte o pankart


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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 14:00
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