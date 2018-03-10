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'de yalan rüzgarı! ' yok ediyor'

Amerikalı , kendi ülkesinin 'yu bataklığa çevirdiği gerçeğini yok saydı ama 'yi de tarihi yok etmekle suçladı.

CNNde yalan rüzgarı! Türk askeri yok ediyor

Yalan haber denince akla ilk gelen medya gruplarından biri olan İnternational, geçtiğimiz gün yle ilgili bir haber yaptı. Haberde Türk askerlerinin tarihi eserleri yok ettiği gibi bir yalan haber ortaya attı.

CNN TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTTU
CNN spikeri Afrin'de yaşananların gerginliği artırdığını ve o bölgeye girmenin zor olduğunu belirtti. Ancak CNN; Afrin'de yaşananları ekranlara taşırken Türk askerlerini tarihi eserlerin yok olmasından sorumlu tutarak adeta olaya farklı bir boyut kazandırdı.

6 haftadır Afrin civarında devam eden operasyonlarda CNN; 'nin ısrarcı tavrını sürdürdüğünü ve 3 bin yıllık bir tapınağın Türkiye'nin yaptığı hava saldırıları yüzünden yıkıldığını belirtti.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 13:39
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