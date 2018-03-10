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lulara müjde! Yüzde 100 olarak ölçüldü

'da barajların doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 10 ay yetecek kadar barajlarda su bulunuyor

İstanbullulara müjde! Yüzde 100 olarak ölçüldü

'da geçtiğimiz perşembe yaşanan sağnak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. 9 Mart 2018 tarihi itibarıyla İstanbul'un barajlarında 3 barajda doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Hiç yağmur yağmasa bile barajlarda yaklaşık 10 ay yetecek su var.

BU YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
'de kurak bir kış geçirilmesine rağmen İstanbul barajlarından iyi haber var. İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü yaşanan yoğun sağnak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı 9 Mart 2018 günü yüzde 90.25 olarak ölçüldü. Bu rakamın bu yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE YÜZ
İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardan Ömerli Barajı, Kazandere barajı ve Istırancalar'da doluluk oranı yüzde yüz olarak ölçüldü. Bu barajlarda taşmayı önlemek için zaman zaman kontrollü olarak su bırakıldığı öğrenildi. Diğer barajlarda da durum çok farklı değil. Terkoz'da doluluk oranı 99.80, Alibeyköy'de ise 96.61 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su tutan barajı ise Kanal İstanbul projesinin de güzergahında bulunan Sazlıdere . Gölde doluluk oranı şu anda yüzde 43.65.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 12:58
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