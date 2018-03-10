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Yol Durumu
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Dünyanın en iyisi 'den

Terörle mücadelede büyük bir katkı sağlayan ve için yerli açısından yeni nesil hava araçlarında dışa bağımlılığın sona ermesi hayati önem taşıyor.


'nin terörle mücadelesinde 'nin () gücüne güç katan S'ların üretim sürecini, anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine son dönemde eklenen ve arazide yüksek başarı elde eden insansız hava araçları, Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılıyor.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 12:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Allah razı olsun daima üretim daima ARGE yapalım.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 10.03.2018 13:05
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