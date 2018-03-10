Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katan SİHA'ların üretim sürecini, Selçuk Bayraktar anlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine son dönemde eklenen ve arazide yüksek başarı elde eden insansız hava araçları, Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılıyor.
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Allah razı olsun daima üretim daima ARGE yapalım.
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