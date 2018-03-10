Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi'nde konuşma yapyı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Mersin'den söz istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 2019'a kadar her eve girmeye, her gönüle dokunmaya hazır mıyız? Geçtiğimiz 15 yılda tüm şehirlerimizde olduğu gibi Mersin'e de büyük yatırımlar yaptık. Tam 27 katrilyon Mersin'e yatırım yaptık. Dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar er yada geç anlayacaklar.

Mersin'i İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra bölgesindeki merkezlerle de bağlayacak olan hızlı tren projesini hayata geçiriyoruz.

İHTİYAÇ OLDUĞUNDA ÇAĞRI YAPACAĞIM

Şu an itibariyle Afrin'de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonrada siz beraber yürüyeceğiz. İhtiyaç olduğunda önce ben yola çıkacağım sonra sizlere çağrı yapacağım. Zira büyük bir şeye inanıyoruz. O da şehadet. Başkalarında böyle bir şey var mı yok. Bizim inancımızda bu var. O makam Peygamber'e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor

Biz milletimizin lafa değil icraata baktığını çok iyi biliyoruz. Sizlerin karşısına icraatlarımızla çıkmaya devam edeceğiz.

Dün bu toprakları düşmana dar eden Mersinliler bugünde aynısını yapıyorlar. Mersin'in anaları evlatlarını sadece bal ile değil aynı zaman da bayrak sevgisi, vatan sevgisiyle de yoğuruyor. Mersinin anaları sadece evlat değil aslan parçası da doğuruyor.

900 KİLOMETRE ALAN TEMİZLENDİ

Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Etkisiz hale gelen terörist sayısı 3213 oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlarımız destan yazıyor. Şu ana kadar 900 KM alan teröristlerden temizlendi.

Bizim Suriye'de tek bir amacımız var. O da sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından atmak. Onlar zannettiler biz ilerleyelim, Türkiye seyreder. Artık eski Türkiye yok. O senin dediğin Türkiye eski'de kaldı. Vicdanımızı, ahlakımızı rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek 3 gündü. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Yıkmanın yok etmenin peşine düşmedik. Tarihimiz boyunca yaşatmanın peşinde koştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz.

NATO'YA SURİYE ÇAĞRISI

Ey NATO neredesin? Türkiye NATO'nun ülkesi değil mi? Bu kadar mücadele veriyoruz! Neredesin? Afganistan'da çağırdın geldik, Somali'ye Balkanlara geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Türkiye tehdit altında niye gelmiyorsun? Adil davranın. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Lafa geldi mi insan hakları konusunda ahkam kesenler, Suriye'de Irak'ta adeta gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyor.