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'den sıcak kare! Sırrı çözülemedi

'den şiddetli geçen bir çatışmanın ardından bulunan bir kovanının havada başka bir mermi ile çarpışarak içinde kaldığı görüldü.

Afrinden sıcak kare! Sırrı çözülemedi

ve ÖSO'nun 'de PKK/YPG'ye karşı sürdürdüğü Harekatı'ndan zaman zaman yaşanan çok şiddetli çatışmaların ardından ortaya çıkan manzara tüyler ürpertti.

ler havada çarpıştı Afrin'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele veren kahraman Mehmetçik ile ÖSO birlikleri çıkan bir çatışmanın ardından gördükleri mermi kovanı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun bir çatışmanın ardından buldukları mermi kovanında havada çarpışan başka bir mermi kovanının çekirdeği bulunuyordu. Bu görüntü ile bölgede ne denli zor bir mücadelenin verildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

AKILLARA ÇANAKKALE'Yİ GETİRDİ
Afrin'den gelen görüntü akıllara Çanakkale Savaşı'nda havada çarpışan mermileri getirdi.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 11:42
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