TSK ve ÖSO, 3 köyü daha terörden temizledi

Terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.
5 KÖY TEMİZLENDİ
Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirerek Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan TSK ve ÖSO, 5 köyü daha teröristlerden arındırdı.
ADIM ADIM AFRİN'E...
Köylerin teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla, Afrin'in şehir merkezi de görülmeye başladı.
YPG'li teröristlerin hendekler kazdığı Afrin'e uzaklık şu anda 5 kilometreye kadar düştü.
ANSIZIN GİREBİLİRİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in şehir merkezinin kuşatma altına alındığını operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti.
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