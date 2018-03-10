;
Yol Durumu
  1. ÖSO'ya en sıcak karşılama
  2. Artık görüş mesafesinde…

TSK ve ÖSO, 3 köyü daha terörden temizledi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 5 köy daha terörden arındırıldı, Afrin'in şehir merkezi gözükmeye başladı.

TSK ve ÖSO, 3 köyü daha terörden temizledi

Terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

5 KÖY TEMİZLENDİ
Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirerek Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan TSK ve ÖSO, 5 köyü daha teröristlerden arındırdı.

ADIM ADIM AFRİN'E...
Köylerin teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla, Afrin'in şehir merkezi de görülmeye başladı.

YPG'li teröristlerin hendekler kazdığı Afrin'e uzaklık şu anda 5 kilometreye kadar düştü.

ANSIZIN GİREBİLİRİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in şehir merkezinin kuşatma altına alındığını operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti.

  • 10 Mart 2018, Cumartesi 11:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar