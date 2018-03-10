TSK ve ÖSO, 3 köyü daha terörden temizledi

Terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

5 KÖY TEMİZLENDİ

Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirerek Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan TSK ve ÖSO, 5 köyü daha teröristlerden arındırdı.

ADIM ADIM AFRİN'E...

Köylerin teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla, Afrin'in şehir merkezi de görülmeye başladı.

YPG'li teröristlerin hendekler kazdığı Afrin'e uzaklık şu anda 5 kilometreye kadar düştü.

ANSIZIN GİREBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in şehir merkezinin kuşatma altına alındığını operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti.