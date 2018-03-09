Yıldırım: "Çözüm terörün bu topraklardan gitmesidir!"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Yıldırım, çözüm süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bazen çözüm süreci diyorlar... Buradan müsaadenizle, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün defolup gitmesi" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Önümüzdeki ağustosta tam 17 yılı geride bırakmış olacağız. Daima siyasette eğitimin, donanımın önemine inanırız.

2001 yılında ilk olarak Trabzon'da görevlendirildim ve eğitimi orada verdim. Bugüne kadar başka hiçbir siyasi hareketin elde edemediği bir millet desteğine sahip olduk. Desteği istikrarlı artırarak bugünlere geldik.