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Yıldırım'dan şeker fabrikalarıyla ilgili flaş açıklama

Başbakan , Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, şeker fabrikaları durumu ile ilgili sorulan sorulara fabrikaların kapatılmayacağının ve işçilerin haklarının korunacağının yanıtını verdi.

Yıldırımdan şeker fabrikalarıyla ilgili flaş açıklama

Başbakan , Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Irak'ta PKK'ya operasyon olacak mı?" sorusuna, "Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz." dedi.

ŞEKER FABRİKALARININ DURUMU
Öte yandan Başbakan Yıldırım, "Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üretimiz bu işten yararlanacak." açıklamasında bulundu.

Yıldırım: "Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Başbakan "Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız." şeklinde konuştu

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  • 09 Mart 2018, Cuma 14:33
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