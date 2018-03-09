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Kadınlar Günü'nde 'nde iğrenç pankartlar

8 Mart 'nü kendi şovlarına alet etmek isteyen bir grup provokatör, 'nde düzenlenen yürüyüşte iğrenç pankartlar açtı.

İstanbul Beyoğlu'nda, 8 Mart dolayısıyla, aralarında çeşitli kadındernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, saat 19.00'da 'ndeki Fransız Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 15:19
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Bu pankartları yazanlar ideolojik zihniyetlerine göre yazıyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.03.2018 19:29
ALİ ALİ

AKILLANMAZ BUNLAR YILLAR GEÇSE DE.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 09.03.2018 17:32
edebsizlik almış başını bu soysuzlar edebsizlik almış başını bu soysuzlar

bunlar kadınlar gününü kutlamamış pankartlarındaki nefret şirkef yazılardan anlarsınız gezideki soysuzlar aralarına sızmış belliki bunların çoğu soysus nebeklersin hdp chp den

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 09.03.2018 16:50
aktuğrul aktuğrul

tipik bir cu ha pe zihniyeti işte

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 09.03.2018 16:48
vatandaş vatandaş

bağzı kendini bilmez terbiyesiz soysuzlar o güzelim kadınlar gününü ne hale getirmek istiyorlar yazıklar olsun sizin gibi sapık düşünçeli kendini bilmezlere kafaları sadeçe belden aşşağı çalışıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 09.03.2018 15:38
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