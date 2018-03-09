İstanbul Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, aralarında çeşitli kadındernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, saat 19.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak yürüyüşe geçti.
Kadınlar Günü'nde İstiklal Caddesi'nde iğrenç pankartlar
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kendi şovlarına alet etmek isteyen bir grup provokatör, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte iğrenç pankartlar açtı.
Etiketler: İstiklal Caddesi , Dünya Kadınlar Günü , HDP , CHP
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Bu pankartları yazanlar ideolojik zihniyetlerine göre yazıyorlar.
AKILLANMAZ BUNLAR YILLAR GEÇSE DE.....
bunlar kadınlar gününü kutlamamış pankartlarındaki nefret şirkef yazılardan anlarsınız gezideki soysuzlar aralarına sızmış belliki bunların çoğu soysus nebeklersin hdp chp den
tipik bir cu ha pe zihniyeti işte
bağzı kendini bilmez terbiyesiz soysuzlar o güzelim kadınlar gününü ne hale getirmek istiyorlar yazıklar olsun sizin gibi sapık düşünçeli kendini bilmezlere kafaları sadeçe belden aşşağı çalışıyor
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