İstanbul Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, aralarında çeşitli kadındernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, saat 19.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak yürüyüşe geçti.