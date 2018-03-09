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Şehidin Birgül’ü

, Afrin’de şehadete ulaşan ’nın eşiydi... Biricik aşkına olan mesajları yüreklere işledi. için yazdığı şu satırlar ise herkesin ortak düşüncesiydi... Bizim öyle yiğitlerimiz var ki gün de onların hak da onların. Hamza yürekli yiğitler... Sizin bu vatana verdiğiniz her gün kutlu olsun...

Şehidin Birgül’ü
Mehmetçik, ile düşmana haddini bildirdi. Terör örgütü ile uzantılarını sınırlarımızdan temizledi. Vatan için canını siper etti. Operasyonda Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, şehadete erdi. Şehit askerimiz cennete kanat açarken eşi herkese vatan dersi verdi.


UNUTMAYANLARA SELAM OLSUN
Afrin'deki askerlerimize kumanya götüren Birgül Muratdağı'nın mesajları yüreklere işledi. için da verdiği şu mesaj ise tüm yurdun ortak düşüncesiydi. İşte şehit eşinin sosyal medyada paylaştığı o cümleler: Kadınlar Günü mü! Bizim öyle yiğitlerimiz var ki gün de onların hak da onların. Hamza yürekli yiğitler... Sizi unutmayanlara selam olsun. Bu vatana can verenlere, layık olanlara ne mutlu. Sizin bu vatana verdiğiniz her gün kutlu olsun...
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