Şehidin Birgül’ü
Birgül Muratdağı, Afrin’de şehadete ulaşan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşiydi... Biricik aşkına olan mesajları yüreklere işledi. Kadınlar Günü için yazdığı şu satırlar ise herkesin ortak düşüncesiydi... Bizim öyle yiğitlerimiz var ki gün de onların hak da onların. Hamza yürekli yiğitler... Sizin bu vatana verdiğiniz her gün kutlu olsun...
UNUTMAYANLARA SELAM OLSUN
Afrin'deki askerlerimize kumanya götüren Birgül Muratdağı'nın mesajları yüreklere işledi. Kadınlar Günü için sosyal medyada verdiği şu mesaj ise tüm yurdun ortak düşüncesiydi. İşte şehit eşinin sosyal medyada paylaştığı o cümleler: Kadınlar Günü mü! Bizim öyle yiğitlerimiz var ki gün de onların hak da onların. Hamza yürekli yiğitler... Sizi unutmayanlara selam olsun. Bu vatana can verenlere, layık olanlara ne mutlu. Sizin bu vatana verdiğiniz her gün kutlu olsun...
Etiketler: Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı , Kadınlar Günü , Birgül Muratdağı , Sosyal medya , Zeytin Dalı Harekatı
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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