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Operasyonda Afrin'in ilçe merkezi sınırına ulaşıldı

ve 'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO, Afrin'in Büyük Halobu köyünü de teröristlerden arındırarak, Afrin ile Azez'e su sağlayan barajı kontrolüne aldı.

Operasyonda Afrinin ilçe merkezi sınırına ulaşıldı

Afrin'deki terör odaklarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre ve , Afrin'in ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerinin teröristlerden temizlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini /-DEAŞ'tan arındırarak, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi.

İLÇE MERKEZİNDE ELE GEÇİRİLEN İLK KÖYLER
TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu.

30'U KRİTİK NOKTA 159 BÖLGE
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 159 bölgeyi kontrol altına aldı.

SİVİLLERİ ALIKOYUYORLAR
YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 11:42
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