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'çu 57 şüpheliye gözaltı kararı!

Fetullahçı ’nün yazışmaları tespit edilen mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 57 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

ByLockçu 57 şüpheliye gözaltı kararı!

/ mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları kriptolu haberleşme uygulaması yazışmaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 42, farklı illerde 15 olmak üzere toplamda 57 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Üyesi Olmak' suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 11:36
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