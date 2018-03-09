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Meteoroloji'den sel uyarısı! (9 Mart 2018 )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli ile ilgili son verileri açıkladı. 'da bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? 'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte 9 Mart 2018 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutu, 'nun kuzeydoğusu, Orta ve , 'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bolu, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Elazığ çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 09:27
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