Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bolu, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Elazığ çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.