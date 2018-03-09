ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim buluşuyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı görüşmek üzere davet etti. Trump da bu daveti kabul ettiğini açıkladı.

Bu beklenmedik gelişmeyi, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Washington'da düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Kuzey Kore liderinden getirdiği mektubu Trump'a verdiğini söyleyen Chung, "Yaptığımız görüşmede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulunduğunu Başkan Trump'a ilettim" dedi.





Chung ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve diğer füze testlerine ara vereceğini ve nükleer silahsızlandırmaya taahhüdüne bağlı olduğunu bildirdi.

Duyurunun Beyaz Saray'da yapılmasını Trump istedi

Dakikalar sonra Seul yönetiminden Trump'ın Chung'dan görüşme kararını Beyaz Saray'da açıklamasını istediği yönünde bir bilgi geldi.

Güney Kore başkanlık ofisi ise, Başkan Moon'un bu zor karar için Trump'a teşekkür ettiğini açıkladı.





Geçen yıl nükleer savaşın eşiğine gelen ABD ile Kuzey Kore arasında hakaretler ve tehditler havada uçuşmuştu. Bu gelişme, bir süredir yürütülen diplomatik süreçte önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığına işaret ediyor.

Ancak analistler, bu tarz kritik zirvelerin yıllarca süren diplomatik süreçlerin ardından toplandığını ve bu kadar kısa sürede yapılacak bir görüşmeden kayda değer bir sonucun çıkmayacağı uyarısı yapıyor.

Trump, bu gelişmeyi 'büyük bir ilerleme' olarak nitelendirdi ancak nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi.







BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Kuzey Kore, insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuku ihlal ederek yürüttüğü nükleer silah programı nedeniyle uluslararası kamuoyunda tecrit edilen bir ülke konumunda bulunuyor.

Kuzey Kore, bekası tehdit altında olduğu için nükleer silahlara ve füzelere ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Kuzey Kore, şu ana kadar altı nükleer füze denemesi gerçekleştirdi ancak uzun menzilli bir nükleer saldırı düzenleme kapasitesine sahip olup olmadığı bilinmiyor.





Ancak Güney Kore'nin geçen ay içerisinde Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması diplomasi açısından da önemli bir fırsatın kapısını araladı.

Olimpiyatlara Kuzey'in de katılımıyla uzun bir aradan sonra iki Kore arasında doğrudan temas kurulmuş oldu.

Bu hafta içerisinde Güney Kore'den bir heyet tarihi öneme sahip bir ziyaretle Pyongyang'a giderek, Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Heyet dönüşünde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "nükleer füze sahibi olması için ortada bir neden kalmaması" halinde nükleer silahsızlanmaya gitme niyeti olduğunu söyledi.





KUZEY KORE 4 KRİTİK VAADİ NEDİR?

Kim, Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi

Kuzey Kore nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulundu

Tüm nükleer ve diğer füze testlerini durdurmayı kabul etti

ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının devam etmek zorunda olduğunu anladığını bildirdi.