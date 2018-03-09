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'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖnün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 20 ilde yürütülüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında 09/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 19 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi

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  • 09 Mart 2018, Cuma 09:29
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