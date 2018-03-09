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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrim 2023" projesine start verdi

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Şehrim 2023 projesi ile yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Cuma Namazı çıkışı 'Şehrim 2023' projesinin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehrim 2023 projesine start verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehrim 2023" projesine start verdi. AK Parti'nin otobüsleri yola çıktı.

Erdoğan'ın açıklamaları:
Ben de genel başkan yardımcımızın bu hazırlığına, çalışmalarına partim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilki Çiğdem hanım ve ekibi gerçekleştiriyor. 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar da bu tür adımları atan herhangi bir siyasi parti yok. Bu otobüslerimiz doğu ve batıya giderek şehirlerimizi dinleyecekler, şehirlerimizin görüşlerini tespit edecekler. Oradaki halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. Görüşler, tespitler çok çok önemli. Bize bir feedback oluşturacaklar. Parti olarak çalışmalarımızı olgunlaştıracağız. 2019 seçimlerine ön bilgilerle girme fırsatı bulacağız. Tüm kadroya yolunuz açık olsun diyorum.



  • 09 Mart 2018, Cuma 15:28
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