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Erdoğan: Bu sözleri asla kabul edemeyiz

Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde bazı isimlerin kadınlara yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam'da yeri olmayan içtihatta bulunduklarını söylediği kişileri "marjinaller" olarak nitelendirerek, "Reklamım iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır. Bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır. Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir. " dedi.

Erdoğan: Bu sözleri asla kabul edemeyiz

Cumhurbaşkanı , Beştepe'deki Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki ilahiyat tartışmalarına çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda marjinallari asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın. Reklamım iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır. Bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır. Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir. Eskiler, yani kudema usulsüzlüğümüz, ululsüzlüğümüzdendir derdi" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"5-10 MEDYA MAYDANOZUNU DA EKLEMEK GEREKİR"
Kadın meselesi konuşulurken ane vurgusu yapmamızdan rahatsız olanlarla çok karşı karşıya geldi. Akif'in dizelerine 5-10 televizyon dizisini, 5-10 medya maydanozunu da eklemek gerekir. Birileri ısrarla bizim validelerimizi yanlış anlatmaya, göstermeye çalışıyor. Zaman zaman söylüyorum, en az 3 çocuk diyorum, birileri rahatsız oluyor. Bu millete düşman oldukları için rahatsız oluyor.

"İSLAM'IN GÜNCELLENMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMEYECEK KADAR DA ACİZ BUNLAR"
Bu konuda marjinallari asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil.

Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız.

Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın.

Reklamım iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır.

"NİÇİN BU ALANI BU ADAMLARA KAPTIRIYORLAR"
Din İşleri Yüksek Kurulu'nda çok çok vasıflı. Bütün ilim dallarında yetkis sahibi olan hocalarımız var. Bütün bu hocalarımız ne iş yapıyorlar. Niçin bu alanı bu adamlara kaptırıyorlar.

olayı da böyle oldu. Söyledik söyledik sonunda bir şura yaptırdık. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ'ye kaldı. FETÖ'nün arkasından gelen maalesef tiplere kaldı. Onların da vasıfları ortada. FETÖ'nün kalitesi vasfı ortada, arkasından gidenler onlar ondan daha da geri.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 16:11
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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hasan hasan

her insanın yorumuna din olmaz peygamberimiz nasıl yaşamışsa işte din budur gerisi boş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 19:03
Ahmet Ahmet

Allah razı olsun sayın reisimizden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 08.03.2018 17:50
kg kg

Cumhurbaşkanımız Çok doğru söylüyor Dinimizi Hep Kötü yorumcuların oyunuyla Onarılmaz hale getirildi.Yeniliğe en açık din İslamiyettir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 08.03.2018 17:32
aktuğrul aktuğrul

Helal olsun reis

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 08.03.2018 16:44
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