Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin'e güneyden giriş yolunun açılması için son derece stratejik öneme sahip, bölgenin en büyük beldesi olan Cinderes'in merkezine de dün öğleden sonra saat 15.30-16.00 sıralarında giriş yaptı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TEK BELDE KALDI

Merkezde tam kontrolün sağlanması için Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât (JÖH ve PÖH) timlerinin de katılımıyla yer yer yoğun çatışmalar yaşandığı bilgisi verildi. Çatışmaların özellikle Afrin istikametinde merkezin kuzey kesimlerinde olduğu ve terör örgütünün kritik noktalara yerleştirdiği keskin nişancıların etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgeden gelen haberlerde Cinderes'teki sivillerin merkezden ayrılmış oldukları bilgisi yer aldı. Harekâtın başlamasından sonra nüfusu 3-4 bine düşen Cinderes'teki sivillerin terör örgütünün zoruyla beldeden çıkartılıp Afrin'e götürüldükleri değerlendiriliyor. Bülbül, Raco, Şeyh Hadid ve Şeran'dan sonra Cinderes, TSK ve ÖSO'nun Afrin bölgesinde giriş yaptığı beşinci belde oldu. Ele geçirilecek tek belde olarak Mabatlı kaldı. TSK ve ÖSO'nun harekâtın başlangıcından bu yana aldığı yer sayısı 160 oldu.