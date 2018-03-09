Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, 'ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim' dedi.
Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, 'ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim' dedi.
Etiketler: Münbiç , Mevlüt Çavuşoğlu , Rex Tillerson
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