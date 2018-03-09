;
Yol Durumu
  1. Çakara geçiş yok!
  2. Sırtta çanta, haydi Bahriye nine okula

Çavuşoğlu'ndan açıklaması

Dışişleri Bakanı , Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlundan Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı , Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, 'ABD ile ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim' dedi.

Etiketler: , ,
  • 09 Mart 2018, Cuma 22:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar