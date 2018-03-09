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'de gizli oturumu

ile arasında ihtilafını çözmek için kurulan komite öncesinde Kongre’de Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

ABDde gizli Türkiye oturumu
, FETÖ ve konularında -arasındaki görüş ayrılıklarına çözüm bulmak için kararlaştırılan 3'lü komite toplantılarından ilki dün Washington'da gerçekleştirildi.

ABD KONGRESİ'NDE GİZLİ OTURUM
Komitelerin ilki Suriye konusuyla toplandı. Türkiye'nin Münbiç'i terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi görüşüldü. Ancak toplantı öncesi ABD Kongresi'nde gerçekleşen gizli bir oturum göze çarptı.

TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMA PLANLARI

Akşam'ın haberine göre Kongre kaynaklarından elde edilen bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı. Bazı üyeler, Rusya'dan S-400 alması karşılığında "Türkiye'yi F-35 projesinin dışına itelim" ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye'nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, "Türkiye'den artık parça almayalım" dedi. Ancak Türkiye F-35'in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.

YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM

Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.
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  • 09 Mart 2018, Cuma 07:20
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TurkGucu TurkGucu

Yıldıramayacaksınız kalleş terör destekçileri ve yargılanacaksınız..Pkk terörüne verdiğiniz destekten dolayı cezalandırılacaksınız!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 10:37
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