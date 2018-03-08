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Zeytindalı Operasyonu'nda bir ilk

, devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatı kullanmaya hazırlanıyor - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen 122 mm kısa menzilli çelik bilyeli mühimmatı yüksek tahrip gücü ve 4 kat daha fazla alansal etki kuvvetiyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak

Milli Savunma Bakanı Canikli: - "Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak"

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 12:23
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Allah razı olsun silahlarımızın ve mühimmatlarımızın düşmanı tahrip eden güçleri çok olsun üretimleri ARGE'leri çok olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.03.2018 17:59
oflu baba oflu baba

KITALAR ARASI FUZE YAPILMADIGI SURECE HIC BIR SEY YAPILMIS SAYMAM KUZEY KORE RUSYA PAKISTAN ISARAIL KIMKI YAPACAK BEN YAPAMAYACAGIM SATIN ALACAGIM AYIPTIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.03.2018 16:23
Ahmet Ahmet

Devlet ve özel sektör milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretim her şeyden üretim çok üretim çok etkili ve daima ARGE hedefimiz olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.03.2018 13:33
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