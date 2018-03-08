Milli Savunma Bakanı Canikli: - "Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak"
Zeytindalı Operasyonu'nda bir ilk
Türk Silahlı Kuvvetleri, devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatı kullanmaya hazırlanıyor - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen 122 mm kısa menzilli çelik bilyeli ÇNRA mühimmatı yüksek tahrip gücü ve 4 kat daha fazla alansal etki kuvvetiyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , zeytin dal harekat , ÇNRA
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Allah razı olsun silahlarımızın ve mühimmatlarımızın düşmanı tahrip eden güçleri çok olsun üretimleri ARGE'leri çok olsun.
KITALAR ARASI FUZE YAPILMADIGI SURECE HIC BIR SEY YAPILMIS SAYMAM KUZEY KORE RUSYA PAKISTAN ISARAIL KIMKI YAPACAK BEN YAPAMAYACAGIM SATIN ALACAGIM AYIPTIR
Devlet ve özel sektör milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretim her şeyden üretim çok üretim çok etkili ve daima ARGE hedefimiz olsun.
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