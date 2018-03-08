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Dışişleri'nden çok önemli Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşluğu,"'ta sınır ötesi operasyon olacak. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir" dedi. Afrin harekatı ile ilgili de tarih veren Çavuşoğlu, mayıs ayına kadar biter" diye konuştu.

Dışişlerinden çok önemli Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanı , Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Avrupa Karin Kneissl ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye gündemine dair çok önemli açıklamlar yaptı. Çavuşoğlu, 'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.

AFRİN HAREKATI MAYIS AYINA KADAR BİTİR
Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.

SALİH MÜSLİM'İN İADESİ
Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 13:02
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Kandili ova haline getirip ülkemiz oraya üs kurabilir.

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 17:54
mehmet şahin mehmet şahin

hele şükür hele şükür.bataklık kurutulmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 14:15
Osmanli Osmanli

Hadi ya bismillah, sonuna kadar durmak yok elhamdulillah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 13:25
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