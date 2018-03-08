Dışişleri'nden çok önemli Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Avrupa Karin Kneissl ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye gündemine dair çok önemli açıklamlar yaptı. Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.
AFRİN HAREKATI MAYIS AYINA KADAR BİTİR
Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.
SALİH MÜSLİM'İN İADESİ
Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.
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Kandili ova haline getirip ülkemiz oraya üs kurabilir.
hele şükür hele şükür.bataklık kurutulmalı
Hadi ya bismillah, sonuna kadar durmak yok elhamdulillah
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