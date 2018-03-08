İşte Türkiye’ye enerji veren kadınlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de bir ilke imza atarak enerji ve maden alanında yaptığı çalışmalarla sektöre katkı sağlayan kadınları ödüllendirdi. Bu yıl ilki düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni, önceki akşam Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi. Geceye sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı.
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